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Пользователи Facebook рассказали, за какую сумму они готовы отказаться от соцсети
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Пользователи Facebook рассказали, за какую сумму они готовы отказаться от соцсети 

Inc. 2 июля 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Гронингемского университета оценили, за какую сумму пользователи Facebook готовы на месяц отказаться от использования соцсети. Прекратить использование Facebook за $1 были готовы 18,4% респондентов, а за $37,7 и более — половина опрошенных, пишет газета «Ведомости».
В рамках исследования ученые провели онлайн-опрос среди пользователей из США. Всего в опросе приняло участие 2885 человек. Пользователям предлагали от $1 до $1 тыс. за отказ от соцсети (однако гарантированно деньги получал каждый 200-й участник опроса). Исследование проходило летом 2016 года и в 2017 году. Подобные опросы позволяют оценить, насколько улучшают благосостояние цифровые товары или услуги в экономике (для этого нужно опросить сотни тысяч и миллионы людей).
Ученые протестировали метод и на более крупной выборке. Респондентам предложили в обмен на денежную компенсацию не пользоваться одной из категорий товаров: электронной почтой, поисковиками, онлайн-картами, интернет-магазинами, видеостриминговыми сервисами (YouTube или Netflix), музыкальными платформами, соцсетями или мессенджерами. Половина респондентов согласилась отказаться от поисковиков за $17,5 тыс. в год. Сервисы видеостриминга оценили в $1,1 тыс. в год, а соцсети — в $322.
По мнению главного экономиста «ВТБ капитала» по России Александра Исакова, такая оценка полезности может быть завышенной. Пользователи могут быть готовы прожить без Facebook и за $10 в месяц, однако, чтобы гарантировать себе $10 (вероятность выигрыша составляла 1 к 200), человек потребует сумму в 200 раз больше, считает Исаков.
Главный аналитик ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян рассказал, что в отраслевых исследованиях такой подход к оценке бесплатных товаров применяют около шести лет. Так эксперты пытаются оценить вклад индустрии в ВВП и подсчитать эффект от внедрения новых технологий.
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Летом стало известно, что Facebook с момента основания передавала данные пользователей 52 компаниям и производителям программного обеспечения. Данные пользователей без их ведома передавались Apple, Amazon, Microsoft, а также китайским и корейским технологическим гигантам: Samsung, Huawei и Alibaba. Часть соглашений соцсеть расторгла в этом году.
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