Ещё
«Гугл» отказался от написания Крымского моста на украинском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Гугл» отказался от написания Крымского моста на украинском 

ИноСМИ 3 июля 2018
Фото: ИноСМИ
В «Гугл» назвали некорректным обозначение Крымского моста на картах на украинском языке. Об этом 2 июля российское отделение корпорации сообщило в твиттере. В компании заверили, что работают над исправлениями в «Гугл-картах». При этом в американском аккаунте «Гугл» сообщения об этом отсутствуют, сообщает «Гордон». По состоянию на утро 3 июля часть моста со стороны Тамани названа по-русски: «Крымский мост», а со стороны Керчи — по-украински: «Кримський мiст». Пользователи обратили внимание на эту особенность днем 2 июля.
ИноСМИ: последние новости
Как Россия доставила «Бук» на Украину Что будет, если разгневать Россию? Але, СБУ? У меня весь двор орет!
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры54
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»59
На Украину надвигается катастрофа334
Россию обвинили в попытке переманить Турцию64
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение