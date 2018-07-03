«Гугл» отказался от написания Крымского моста на украинском 

В «Гугл» назвали некорректным обозначение Крымского моста на картах на украинском языке. Об этом 2 июля российское отделение корпорации сообщило в твиттере. В компании заверили, что работают над исправлениями в «Гугл-картах». При этом в американском аккаунте «Гугл» сообщения об этом отсутствуют, сообщает «Гордон». По состоянию на утро 3 июля часть моста со стороны Тамани названа по-русски: «Крымский мост», а со стороны Керчи — по-украински: «Кримський мiст». Пользователи обратили внимание на эту особенность днем 2 июля.