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Госорганы могут обязать хранить сведения о пользователях их оборудования в течение 3 лет
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Госорганы могут обязать хранить сведения о пользователях их оборудования в течение 3 лет 

SecurityLab.ru 2 июля 2018
Фото: CNews.ru
Правительство РФ намерено обязать госорганы хранить в течение трех лет сведения о людях, использующих их пользовательское оборудование и предоставлять их в трехдневный срок по запросу Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Соответствующие поправки планируется внести в ст. 51.1 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
Как следует из документа, госорганы будут обязаны хранить информацию о фамилии, имени, отчестве, месте жительства, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность пользователей, и поддерживать указанные сведения в актуальном состоянии.
В частности, в документе идет речь о подключении через российский государственный сегмент Интернета на основании госконтрактов, заключаемых ФСО России с оператором связи. Взаимодействие Федеральной службы охраны России с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность по вопросу предоставления необходимых сведений, будет осуществляться на основании специальных соглашений.
Напомним, с 1 июля 2018 года российские организаторы распространения информации в интернете (ОРИ) должны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и иную электронную коммуникацию своих пользователей в течение шести месяцев.
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