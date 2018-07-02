Хакеры получат беспрецедентную премию в полмиллиона долларов

Компания Zerodium предложила энтузиастам информационной безопасности вознаграждение до полумиллиона долларов за находки уязвимостей нулевого дня в UNIX-системах и дистрибутивах Linux. Об этом сообщает BleepingComputer.

В программу входят такие операционные системы как Ubuntu, Debian, CentOS и Tails, а также системы FreeBSD, OpenBSD и NetBSD.

Такая завяленная сумма от компании, занятой в сфере кибербезопасности, стала беспрецедентной. Обычная выплата IT-корпораций за найденную брешь в защите составляет несколько десятков тысяч долларов. Самыми «дорогими» считаются премии от Linux: в зависимости от анализируемого ПО, оплата может составить несколько сотен тысяч долларов.

Уязвимостями нулевого дня означают вредное программное обеспечение или неустраненные ошибки в защите, против которые не было разработано никаких механизмов.

В июне компания CrowdStrike пообещала выплаты до миллиона долларов тем юзерам, которые пострадают компьютерных вирусов. Однако сумма не выдается наличными: пользователями предлагается использовать ее для покрытия трат, которые несет кибератака.