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В Крыму расторгли договоры с 20 недобросовестными пользователями пляжей
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В Крыму расторгли договоры с 20 недобросовестными пользователями пляжей 

РИА Новости Крым 5 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Пользователи более 20 пляжей Крыма признаны недобросовестными, по пляжным территориям будут проведены новые конкурсы. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"По 21 пляжной территории будут проведены новые конкурсы на заключение договоров о благоустройстве пляжей в связи с тем, что пользователи были признаны недобросовестными", — сказал парламентарий.
По словам Черняка, на сегодняшний день в Крыму функционирует 431 оборудованный и подготовленный пляж, что на 44 пляжа больше чем в прошлом году.
Наибольшее количество пляжей традиционно расположено в городских округах Евпатория — 90, Ялта — 88, Алушта — 87.
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