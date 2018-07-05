В Крыму расторгли договоры с 20 недобросовестными пользователями пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 июл — РИА Новости Крым . Пользователи более 20 пляжей Крыма признаны недобросовестными, по пляжным территориям будут проведены новые конкурсы. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"По 21 пляжной территории будут проведены новые конкурсы на заключение договоров о благоустройстве пляжей в связи с тем, что пользователи были признаны недобросовестными", — сказал парламентарий.

По словам Черняка, на сегодняшний день в Крыму функционирует 431 оборудованный и подготовленный пляж, что на 44 пляжа больше чем в прошлом году.