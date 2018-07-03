Российские ученые: мошенников можно определить по взгляду

Ученые смогли выявлять мошенников по взгляду. Новое открытие презентовали специалисты из Московского физико-технического института. Как сообщает ФАН, они разработали уникальную биометрическую технологию, которая может производить аутентификацию пользователей мобильных устройств.

«Если в смартфон попадет вирус, возникнет ошибка в аутентификации, которой смогут воспользоваться мошенники. Суть нового метода в том, чтобы узнать, что с системой взаимодействует не вредоносный код, а живой человек со своими особенными реакциями», — рассказали сотрудники МФТИ.

Эксперты заявляют, что отличить мошенника просто: достаточно, чтобы он некоторое время следил за точкой на экране. Взгляд выдаст мошенника.

Система базируется на базе искусственного интеллекта. Причем применять ее будет возможно, например, в банках при удаленной работе с клиентами. Специалисты рассказали, что новая технология должна устранить проблему «недоверенного устройства», которая возникает перед системами аутентификации в настоящее время.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что калифорнийским ученым удалось пересадить клетки человеческого мозга подопытным мышам, после чего они начали развиваться. Ученые отметили, что человеческие клетки были «объемом в чечевичное зерно», однако это не повлияло на поведение грызунов. Пересаженные органоиды благополучно развивались в мозгу грызуна на протяжении 233 дней, в итоге сформировав форму и структуру, напоминающую мозг новорожденного человека.

Новости науки: Ученые: чай для похудения не снижает вес