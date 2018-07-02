Ученые придумали, как вычислить мошенников по взгляду

Специалисты Московского физико‐технического института работают над созданием новой биометрической технологии. Она предназначена для аутентификации пользователей мобильных устройств, оснащена искусственным интеллектом и будет применяться банками при удаленной работе с клиентами. Об этом сообщила газета «Известия».

Система, пояснил научный сотрудник лаборатории прикладных исследований Московского физико-технического института (МФТИ) Сергей Тренин, предполагает защиту данных при использовании смартфонов и других гаджетов.

Поразивший мобильное устройство вирус или вредоносное программное обеспечение могут способствовать тому, что мошенники считают данные пользователя — фото, отпечатки или голос. Предлагаемый специалистами метод определит, взаимодействует ли с гаджетом живой человек или вредоносный код. Для этого человека заставят следить за точкой на экране.

Информация о траектории движения взгляда определенного владельца мобильного устройства заранее обобщаются в доверенном центре. Ученые подчеркивают, что у каждого пользователя они обладают своими индивидуальными характеристиками.

Специалисты пояснили, что разработка не предполагает замену пароля или отпечатка пальца. Ее основная цель — ввести дополнительный фактор аутентификации.

На компьютерах с оперативной системой Windows распространяется новый вирус. Он внедряется посредством программы универсального медиаплеера российской разработки.