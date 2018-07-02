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Ученые придумали, как вычислить мошенников по взгляду
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Ученые придумали, как вычислить мошенников по взгляду 

360tv.ru 42 минуты назад
Специалисты Московского физико‐технического института работают над созданием новой биометрической технологии. Она предназначена для аутентификации пользователей мобильных устройств, оснащена искусственным интеллектом и будет применяться банками при удаленной работе с клиентами. Об этом сообщила газета «Известия».
Система, пояснил научный сотрудник лаборатории прикладных исследований Московского физико-технического института (МФТИ) Сергей Тренин, предполагает защиту данных при использовании смартфонов и других гаджетов.
Поразивший мобильное устройство вирус или вредоносное программное обеспечение могут способствовать тому, что мошенники считают данные пользователя — фото, отпечатки или голос. Предлагаемый специалистами метод определит, взаимодействует ли с гаджетом живой человек или вредоносный код. Для этого человека заставят следить за точкой на экране.
Информация о траектории движения взгляда определенного владельца мобильного устройства заранее обобщаются в доверенном центре. Ученые подчеркивают, что у каждого пользователя они обладают своими индивидуальными характеристиками.
Специалисты пояснили, что разработка не предполагает замену пароля или отпечатка пальца. Ее основная цель — ввести дополнительный фактор аутентификации.
На компьютерах с оперативной системой Windows распространяется новый вирус. Он внедряется посредством программы универсального медиаплеера российской разработки.
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