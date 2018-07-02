Художница прославилась неумением рисовать

Художница прославилась в сети из-за неумения рисовать

Американка под ником @lovingkiaraa предложила подписчикам нарисовать их портреты, однако она не рассказала о своих творческих способностях. Результаты ее работ опубликованы на странице в Twitter.

Для начала девушка выложила собственный автопортрет, выполненный в разных «мультяшных» стилях. Художница изобразила себя героиней мультсериалов «Время приключений», «Волшебные покровители», «Суперкрошки» и некоторых других. Она сказала, что готова рисовать в этих стилях и других людей, а те в ответ должны сделать ретвит поста и подписаться на страницу.

Картинка набрала почти 30 тысяч ретвитов. Многие пользователи оценили творчество @lovingkiaraa и попросили ее нарисовать их портреты. Девушка быстро приступила к заказам, однако результаты поразили всех, кто просил рисунок. Первые работы оказались чужими, а самопровозглашенная художница вообще не умеет рисовать.

«Ты что, меня ненавидишь?» — спрашивали некоторые удивленные пользователи, когда видели свой «ужасный» рисунок.

Однако автор работ отвечала, что у нее просто нет таланта к рисованию.

Okay so I wanna draw people avi too so retweet and I gotchu ☺️ pic.twitter.com/ge0JUCCxc4— k✨ (@lovingkiaraa) 27 июня 2018 г. Через какое-то время девушка бросила попытки сделать идеальный портрет и оставила ссылку на настоящего художника, который написал первую картинку.

Ранее пользователи сети посмеялись над гениальным ответом шестилетнего ребенка на вопрос в домашнем задании. Мальчик написал, что никому не собирается советовать свою любимую книгу, потому что не хочет ей делиться.