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На Байконуре запретили соцсети
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На Байконуре испугались утечек и запретили соцсети 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудникам космодрома Байконур запретили пользоваться социальными сетями в рабочее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского.
«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины … запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», — говорится в сообщении.
Для ведения служебной переписки работникам космодрома предложили использовать корпоративную почту.
На Байконуре подтвердили подлинность документа. По словам источника агентства, всех сотрудников обязали подписать распоряжение.
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