На Байконуре запретили соцсети

На Байконуре испугались утечек и запретили соцсети

Сотрудникам космодрома Байконур запретили пользоваться социальными сетями в рабочее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского.

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины … запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», — говорится в сообщении.

Для ведения служебной переписки работникам космодрома предложили использовать корпоративную почту.

На Байконуре подтвердили подлинность документа. По словам источника агентства, всех сотрудников обязали подписать распоряжение.