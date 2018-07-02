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Facebook случайно разблокировал «черные списки» пользователей
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Facebook по ошибке разблокировал «черные списки» пользователей 

Вести.Ru 2 июля 2018
Фото: Global Look Press
В социальной сети Facebook произошла ошибка, из-за которой пользователи из "черных списков" смогли видеть публикации, для них не предназначенные. Ошибка затронула более 800 тысяч человек. Она произошла как в самой соцсети, так и в приложении для обмена сообщениями Messenger.
Ошибка "функционировала" с 29 мая по 5 июня, передает ТАСС. Разблокированные пользователи из "черных списков" могли видеть публикации, предназначенные "для всех". Посты, отмеченные пометкой "для друзей", были для них недоступны. У 83 процентов пользователей "разблокировался" лишь один контакт из "черного списка".
В настоящий момент Facebook устранил ошибку, все заблокированные пользователем персоны вновь находятся в "черном списке". Соцсеть направит всем, кто пострадал от ошибки, рекомендации проверить список заблокированных пользователей.
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