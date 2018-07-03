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Цифра дня: Сколько потратили пользователи App Store за всю его историю?
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Цифра дня: Сколько потратили пользователи App Store за всю его историю? 

Ferra.ru 3 июля 2018
Фото: Газета Кемерова
Цифра дня:
130 000 000 000  долларов потратили пользователи App Store за всю его историю.
Компания App Annie составила подробный отчёт о достижениях онлайн-магазина приложений App Store к его грядущему 10-летнему юбилею. Всего за первые десять лет работы App Store пользователями было совершено 170 миллионов загрузок.
2010 против 2018
При этом пользователи потратили более 130 миллиардов долларов с июля 2010 года по декабрь 2017 года. По состоянию на май 2018 года в App Store было доступно более 2 миллионов приложений. А количество приложений, которые смогли преодолеть рубеж в 1 миллион долларов, составляет около 10 тысяч.
В список самых загружаемых приложений вошли Facebook и Facebook Messenger, YouTube, Instagram и WhatsApp. По расходам пользователей лидируют Netflix, Spotify и Pandora Radio.
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