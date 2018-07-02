5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки)

5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки) Очередная подборка платных приложений из App Store, которые можно временно скачать бесплатно. Поспешите, ведь акция ограничена по времени и может закончиться в любой момент.

В подборку попали минималистичный планировщик дел, неплохой файловый комбайн, симулятор наемного убийцы, неоновый вариант «Змейки» и детский симулятор фермера.

Focus — минималистичный планировщик дел Полезное мобильное приложение, которое поможет сфокусироваться на первоочередных задачах. По сути, это список дел с четким разделением по проектам и целям, который неплохо справляется с идеологией Getting Things Done.

Getting Things Done — теория, гласящая, что человек должен освободить свой разум от запоминания текущих задач, перенеся напоминания о них на внешний носитель. Так он сможет освободить разум и повысить личную продуктивность.

Некоторые игнорируют подобный софт, но я вижу его положительный эффект, поэтому активно пользуюсь. Так как в большинстве случаев выполнение моей работы никто не контролирует, в поиске идей есть шанс просто зависнуть на YouTube или еще чем-то. Focus и компания (Things 3 или даже стандартные «Напоминания») вытянут.

В отзывах приложение ругают за вылеты, но на моем iPhone 7 оно работает отлично. Мне нравится его минималистичный интерфейс и принцип взаимодействия. Рекомендую попробовать, пока бесплатно.

Главный минус Focus — нет версии для Mac. Уверен, разработчикам давно пора понять, что сегодня мало сделать хорошее приложение. Вместо этого нужно создавать настоящий сервис с удобным доступом к нему с любого устройства.

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Briefcase Pro — неплохой файловый комбайн

Briefcase — это интуитивный файловый менеджер, в работе которого разберется каждый. С появлением в iOS 11 «Файлов» необходимость в подобных программах частично пропала, однако они сразу переехали в нишу медиакомбайнов.

Разработчики предусмотрели разбиение данных в программе по категориям: документы, изображения, аудио и видео. Они дали пользователю возможность как скачивать файлы из Dropbox, Google Drive, SkyDrive, «Яндекс. Диск» и других облачных хранилищ, так и загружать информацию в обратном направлении.

С помощью приложения можно просматривать файлы в формате PDF, использовать документы Microsoft Office и iWork, воспроизводить мультимедийные файлы MP3, AAC, Apple Lossless, AIFF, WAV, MOV, MP4, M4V и многие другие.

У вас есть возможность защитить запуск приложения паролем или графическим ключом, и это особенно актуально в том случае, если вы намерены хранить в нем важные рабочие документы или личные медиафайлы.

Такие программы на моем iPhone всегда на всякий случай. Бывает, родные Pages, Numbers и Keynote не могут открыть важные документы, и тогда подобный комбайн очень кстати.

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Hitman Sniper — симулятор наемного убийцы

Это увлекательное приключение предложит вам стать бесшумным убийцей с узнаваемым красным галстуком — наемником, которого используют в качестве оружия против неугодных политиков, бизнесменов, а также других публичных и скрытных личностей.

На этот раз вы сможете попробовать себя в роли снайпера. Вы вооружитесь длинной винтовкой с оптическим прицелом и отправитесь на поиски славы в Черногорию и Долину Смерти.

На протяжении 150-ти заданий из 11-ти контрактов Hitman Sniper вы проверите на прочность свои хитрость и упорство, научитесь терпению, а также умению действовать точно и быстро.

У игры приятная графика, а также неспешный геймплей, который поможет отвлечься от напряженного рабочего процесса в суете будней. Мне кажется, она неплохо подойдет на роль переключателя внимания, чтобы сделать себе 5-тиминутный отдых между задачами.

В игре почти 2 десятка видов оружия, добыть которые будет не так просто. Чтобы собрать самые мощные винтовки, вам придется кропотливо искать их отдельные части, подбирать необходимые чертежи и пробовать совместить все это вместе.

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Super Lines — неоновый вариант «Змейки»

Некоторые считают, что с классической «Змейкой» все мы познакомились через Nokia 3310, но это мнение ошибочно. Другие уверены, что впервые она появилась на карманных «Тетрисах» из 90-х, но и эта информация далека от правды.

На самом деле сначала подобный игровой процесс использовали на автомате Hustle, который компания Gremlin запустила в 1977 году. На домашних ПК популярную аркаду выпустили в 1979.

В 80-х были версии игры даже для некоторых советских компьютеров. Например, попробовать свои силы в выращивании пресмыкающегося можно было даже на «Радио 86РК».

Super Lines — это современный взгляд на классическую игру в интересной неоновой стилистике. Он предложит попробовать свои силы в выращивании змеи максимальных размеров. Чем большее существо получится сделать, тем лучше.

В игре 4 одиночных режима, но интереснее многопользовательский на двоих, который вам нужно обязательно попробовать.

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«Dr. Panda: Ферма» — детский симулятор фермера

Неординарный симулятор фермера, который подойдет для детей от 4 лет. Вместе с главным героем игры по имени Dr. Panda ваш ребенок отправится в деревню и поможет в производстве хлеба из пшеницы, выращиванию цыплят, заботе о коровах и другом крупном рогатом скоте, уборке овощей и так далее.

С помощью игры «Dr. Panda: Ферма» ваше чадо узнает, откуда берутся продукты питания, и какой труд вложен в каждый кусок хлеба. Оно научится выполнять 6 интересных сельскохозяйственных операций и продавать их плоды на рынке счастливым покупателям.

Со временем у вашего чада появятся дополнительные инструменты, которые помогут расширить ферму и узнать еще больше о сельском хозяйстве и деревенской жизни.

В игре большое количество самых разных секретов, которые откроются только наиболее любознательным. Представьте только радость своего ребенка, когда он сумеет найти один из них!

Игра безопасна для ребенка и его родителя. В ней нет никаких встроенных покупок или других потенциальных угроз. Более того, у нее очень простая графика, которая не вызовет вопросов у ваших сына или дочки.

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