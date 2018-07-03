Сбербанк назвал вирусом оболочку Яндекс для Android

Буквально вчера мы писали о том, что приложение Сбербанк Онлайн начало странно реагировать на мессенджер Telegram, объявляя его вирусом, настаивая на удалении Telegram и приводя к цикличному зависанию. Теперь история получила продолжение — аналогичным образом онлайн-банкинг Сбербанка реагирует и на оболочку Яндекс. Лончер для Android.

На феномен обратил внимание Григорий Бакунов , хорошо известный под ником Бобук, директор по распространению технологий Яндекса . Он отмечает, что «вестись» на такие «провокации» не стоит, поскольку объясняется всё это ошибкой разработчика.

Проблема заключается в том, что при входе в систему или попытке совершить платёж, приложение Сбербанка выводит сообщение «Если не удалить вирусы, то выполнение операций может потребовать подтверждения в контактном центре банка». Выйти из этого порочного круга можно свернув всё приложение. Интересно, что предупреждение выводится не каждый раз.

Ранее представители Сбербанка пояснили, что приложение с помощью встроенного антивируса может иногда идентифицировать мессенджеры и другие приложения с расширенными правами как подозрительные. Теперь пресс-служба Сбербанка заявила, что в обновлённой версии приложения 8.1 таких сбоев уже нет.