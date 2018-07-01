Ещё
Украинцы позавидовали ценам в крымских кафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский блогер сравнила цены в кафе в Киеве и Крыму 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян посетила уличные кафе в Киеве и Крыму и сравнила цены в заведениях.
На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию из кафе в Крыму, отметив, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.
"Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже", — прокомментировала Монтян снимок. Пользователи Facebook начали активно обсуждать цены в крымском кафе. Так, один из пользователей назвал сложившуюся ситуацию "ударом ниже желудка" для Киева, другие заявили, что стоимость рыбы и шашлыка в Крыму значительно ниже, чем на Украине. А кто-то отметил, что даже такие цены все равно окажутся не по карману среднестатистическому украинцу.
Одна из пользователей добавила, что в Алуште цены еще ниже, чем в заведении, которое посетила Монтян.
Последние новости
Как изменятся с 1 июля коммунальные тарифы в России Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон внезапно изменил свои цели и задачи33
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля370
Названа самая быстро вымирающая страна в мире93
Почему ЕС в ужасе ждет встречи Трампа с Путиным
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит66
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение