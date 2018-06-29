Telegram разрешили товарный знак в РФ

«Ведомости»: Telegram разрешили зарегистрировать товарный знак в России

Коллегия Роспатента рекомендовала разрешить Telegram Messenger LLP зарегистрировать товарный знак Telegram в России . Это поможет мессенджеру бороться с неправомерным использованием бренда, пишет газета "Ведомости"

Издание указывает, что при первом рассмотрении заявки в августе 2017 года служба отказала в регистрации товарного знака, после этого компания, владеющая мессенджером, подала в Роспатент возражение.

На заседании коллегии, которая рассматривала возражение, Telegram Messenger LLP пыталась доказать свою взаимосвязь с Дуровым . В настоящее время британская Telegram Messenger LLP находится в стадии реорганизации и передает всю интеллектуальную собственность Telegram Messenger Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а Павел Дуров является ее единственным директором.

Как отмечает издание, Telegram Messenger LLP принадлежит компаниям Telegram Messenger Inc. и Telegraph Inc., а более 75% компании контролирует основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram Messenger LLP пыталась получить товарный знак для организации передачи электронных сообщений в мессенджере. Вначале Роспатент лексически не устраивало название мессенджера. В частности, служба посчитала, что оно слишком ассоциируется со словом "телеграмма", которым пользуются многие другие компании, и не ассоциируется с заявителем Telegram Messenger LLP. На это Telegram возразил, что с телеграммами в России работает только "Почта России" — и то только пересылает их, а не создает.

Самой Telegram Messenger LLP важно охранять товарный знак только в отношении мессенджера, и на отправку телеграмм по почте компания не претендует, пишут "Ведомости".

Роспатент от схожести слов "телеграмма" и "Telegram" отказываться не стал, но признал, что в современном мире люди пересылают телеграммы не так, как раньше, а используют для этого компьютеры. Опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии РАН , засвидетельствовал, что люди уже отличают Telegram от других названий и большинство опрошенных ассоциируют его с Дуровым, описано в заключении Роспатента.