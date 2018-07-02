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Google подписал Крымский мост на украинском языке
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На картах Google Крымский мост подписали на украинском языке 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.
На карте видно, что со стороны Тамани полуостров подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись "Кримський Мiст".
Сам мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения изначально планировалось на конец года, но работы завершили с опережением.
В середине июня инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.
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