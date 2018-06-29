Kotaku: Google работает над конкурентом PlayStation, Xbox и Nintendo

Журналисту Kotaku Джейсону Шрайеру удалось узнать об очередной инициативе Google по развитию своего предприятия — американский гигант планирует выйти на игровой рынок, создав конкурента консолям Sony, Microsoft и Nintendo.

Сейчас Google движется в трёх направлениях в отношении игровой индустрии: пытается запустить собственную платформу, работает над неким устройством для воспроизведения игр и показывает заинтересованность в расширении портфолио внутренних студий — через найм ключевых сотрудников других компаний или крупные поглощения.

В марте представители корпорации посетили конференцию игровых разработчиков GDC в Сан-Франциско , а в июне провели несколько встреч с рядом крупных студий на Е3. На них обсуждалась заинтересованность компаний в поддержке платформы под рабочим названием Yeti. При этом Google на E3 2018 также искала независимых разработчиков, готовых стать частью американской корпорации.

Похоже, «Йети» — очередная вариация на тему облачного гейминга, аналог PS Now, NVIDIA GeForce Now и ныне мёртвого OnLive. Основные вычисления проходят на отдалённом сервере, а пользователю поступает только видеосигнал — с помощью такого сервиса можно без проблем играть в третьего «Ведьмака» на самом обычном смартфоне.

И именно таким многие компании, в том числе и Ubisoft, видят будущее, однако на данном этапе технология всё ещё далека от совершенства. В основном из-за высокой задержки ввода и плохого качества изображения.

Пока не известно, насколько проект Google окажется передовым в этом вопросе, однако одним из амбициозных обещаний корпорации в отношении своего сервиса стала тесная интеграция с YouTube.

Представьте, что вы наткнулись на непростого босса или не знаете, как решить головоломку. Вместо того, чтобы открывать новые вкладки в браузере или искать помощь с телефона, вы можете просто нажать кнопку, которая в углу изображения запустит ролик на YouTube с нужными подсказками.

Джейсон Шрайер

С устройством Google пока меньше конкретики — даже не понятно, для чего нужна эта приставка: для более удобного доступа к облачным сервисам корпорации (Yeti) или запуска игр на железе консоли, как это делает PS4, Xbox One и Switch.

Сейчас в стриминге заинтересованы многие компании. Sony уже несколько лет проводит тестирование PlayStation Now, а на Е3 2018 ещё две корпорации (Microsoft и Electronic Arts) объявили о намерении попробовать перенести «игры консольного уровня» на любое устройство благодаря обработке графики на отдалённом сервере.

Шрайеру удалось пообщаться с несколькими разработчиками, которые в основном скептически высказались в отношении очередной инициативы Google. За корпорацией закрепилась репутация организации, которая бросает начатое на полпути, а отсутствие надлежащей интернет-инфраструктуры в США только усложняет и без того непростую задачу. Более того, у американского гиганта нет собственных крупнобюджетных игр, а издатели вряд ли проявят интерес в портировании своих проектов на платформу Google.

Игровая индустрия полна примеров консолей, которые пытались откусить часть рынка Nintendo, Sony и Microsoft, но потерпели неудачу. В основном из-за отсутствия революционного продукта. Это реальность, с которой предстоит столкнуться и Google.

Джейсон Шрайер

Последние несколько лет Google потихоньку двигалась в направлении игрового рынка: в 2014-м пыталась приобрести Twitch (но Amazon опередила), а в 2016-м один из инкубаторов компании выпустил Pokemon GO — одну из самых громких игр этого десятилетия.

К большому сожалению Google, за год до релиза мобильных «Покемонов» Niantic стала независимой студией. Также в последние несколько лет ходили слухи, что корпорация планирует выпустить приставку на Android, схожую по функционалу с Amazon Fire TV.