«Платные акции» в WhatsApp обогатили мошенников

Исследователи компании ESET раскрыли преступную фишинговую схему, которая позволяла мошенникам обогащаться за счет жертв. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Пользователи получают в мессенджере WhatsApp сообщение о бесплатных премиальных товарах, якобы распространяемых по поводу юбилея определенного бренда. Чтобы забрать подарок, следует пройти по присланной ссылке. Адрес страницы обычно копирует с незначительными изменениями название марки одежды или обуви.

При переходе на сайт алгоритм анализирует ширину экрана и формат отображения, чтобы удостовериться, что жертва пользуется именно смартфоном. Это необходимо злоумышленникам для определения геолокации и переадресации на страницу, созданную специально для конкретной страны. Специалисты отмечают, что с персонального компьютера доступ на портал будет закрыт.

Пользователю предлагают пройти анкетирование, после которого он якобы пройдет «отбор», и поделиться ссылкой с друзьями (положительное решение не зависит от сути ответов). После этого жертве предлагают отправить заявку на получение приза, которая обойдется в один доллар. Для оплаты необходимо ввести платежные реквизиты.

Так мошенники подписывают пользователя на демо-версию премиум-сервиса. По истечении недели пробный вариант закончится, и с карты будет списано 49,99 доллара — именно столько стоит «основная» подписка (около трех тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Специалисты в области кибербезопасности советуют внимательно относиться к содержимому, присылаемому в мессенджерах, а также проверять информацию о рекламных предложениях на сторонних интернет-порталах.