Ещё
«Платные акции» в WhatsApp обогатили мошенников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Платные акции» в WhatsApp обогатили мошенников 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Исследователи компании ESET раскрыли преступную фишинговую схему, которая позволяла мошенникам обогащаться за счет жертв. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Пользователи получают в мессенджере WhatsApp сообщение о бесплатных премиальных товарах, якобы распространяемых по поводу юбилея определенного бренда. Чтобы забрать подарок, следует пройти по присланной ссылке. Адрес страницы обычно копирует с незначительными изменениями название марки одежды или обуви.
При переходе на сайт алгоритм анализирует ширину экрана и формат отображения, чтобы удостовериться, что жертва пользуется именно смартфоном. Это необходимо злоумышленникам для определения геолокации и переадресации на страницу, созданную специально для конкретной страны. Специалисты отмечают, что с персонального компьютера доступ на портал будет закрыт.
Пользователю предлагают пройти анкетирование, после которого он якобы пройдет «отбор», и поделиться ссылкой с друзьями (положительное решение не зависит от сути ответов). После этого жертве предлагают отправить заявку на получение приза, которая обойдется в один доллар. Для оплаты необходимо ввести платежные реквизиты.
Так мошенники подписывают пользователя на демо-версию премиум-сервиса. По истечении недели пробный вариант закончится, и с карты будет списано 49,99 доллара — именно столько стоит «основная» подписка (около трех тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).
Специалисты в области кибербезопасности советуют внимательно относиться к содержимому, присылаемому в мессенджерах, а также проверять информацию о рекламных предложениях на сторонних интернет-порталах.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС принял решение по антироссийским санкциям298
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет36
Трамп предложит Путину сделку261
В США хотят принять 51-ый штат206
США раскрыли способ борьбы с С-40036
Видео
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение