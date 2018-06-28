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Правительство обязало интернет-провайдеров хранить сообщения пользователей в течение полугода
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Саакашвили получил тюремный срок

Правительство обязало интернет-провайдеров хранить сообщения пользователей в течение полугода 

Rambler News Service 38 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил хранения организатором распространения информации в интернете текстовых сообщений пользователей в сети, голосовой информации, изображений, звуков, видео— и иных электронных сообщений пользователей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Организатор распространения информации хранит на территории Российской Федерации электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи и (или) обработки электронных сообщений», — говорится в правилах.
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