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Apple потроллила смартфоны без системы распознавания лица в новой рекламе
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Apple потроллила смартфоны без системы распознавания лица в новой рекламе 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания Apple опубликовала на своём канале в YouTube новый рекламный видеоролик, посвящённый её флагманскому смартфону, iPhone X.
В видео высмеиваются смартфоны без системы аутентификации пользователей по лицу и продвигается система Face ID в iPhone X. По сюжету видео, пользователь смартфона пытается вспомнить созданный буквально сегодня утром пароль от мобильного банка, всё происходит в нервозной атмосфере на сцене перед зрителями.
Уже полностью отчаявшись, пользователь внезапно приходит в себя в кафе, достаёт iPhone X и смартфон идентифицирует его автоматически, просто по лицу. В результате, доступ к мобильному банку получен, пользователь спасён от позора и все счастливы. Ролик завершается слоганом «Твоё лицо — твой пароль».
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