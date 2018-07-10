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Apple может убить iPhone SE и iPhone X в этом году
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Apple может убить iPhone SE и iPhone X в этом году 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Apple может убить iPhone SE и iPhone X в этом годуЧем ближе к анонсу новых айфонов, тем больше информации по актуальным моделям смартфонов поступает от аналитиков.
Сегодня компания BlueFin Research опубликовала заметку, в которой заявила, что этой осенью Apple может отказаться от дальнейших продаж iPhone SE и iPhone X.
Причиной такого решения станет желание компании продвигать сразу три новых модели: iPhone 9, iPhone X и iPhone X Plus (модели были записаны в отчете, как iPhone 9, 11 и 11 Plus).
Представители BlueFin заявляют, что за последние годы Apple столкнулась с падением активности среди владельцев iPhone. Пользователи стали реже обновлять смартфоны на флагманские модели.
В третьем квартале 2018 года Apple выпустит 28 млн iPhone 9, 11 и 11 Plus. Обычно компания выпускает не более 24 млн устройств. В целом количество выпущенных смартфонов будет значительно выше привычного.
Аналитики уверены, что iPhone 8 займет нишу бюджетного смартфона компании. А в связи с появлением ряда новых моделей, потребность в iPhone X и SE попросту отпадет.
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