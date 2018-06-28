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Apple готовит единый сервис с подпиской на ТВ-контент, Apple Music и новости
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Apple готовит единый сервис с подпиской на ТВ-контент, Apple Music и новости 

iPhones.ru 28 июня 2018
Фото: iPhones.ru
Apple готовит единый сервис с подпиской на ТВ-контент, Apple Music и новостиApple планирует создать единую систему подписки, которая предложит клиентам доступ к оригинальным телешоу, Apple Music и цифровым журналам. Об этом сообщает издание The Information.
По слухам, компания работает сразу над несколькими тв-шоу в разных жанрах: от комедии до драмы. Правда, не уточнялось, как именно они будут распространяться.
Сейчас у Apple есть две программы — Планета приложений и Carpool Karaoke. Они доступны лишь подписчикам Apple Music, но такая система вряд ли будет работать и дальше.
По информации источников, купертиновцы планируют создать сразу несколько систем подписки.
Во-первых, отдельно на Apple Music, ТВ-шоу и новости. Последнее включает в себя и журналы из агрегатора Texture. Во-вторых, будет также и единая подписка на все три сервиса.
Причём в компании ещё до конца не решили, стоит ли создавать единую подписку и как именно она будет выглядеть. Но это один из вариантов.
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