Apple готовит единый сервис с подпиской на ТВ-контент, Apple Music и новости

Apple готовит единый сервис с подпиской на ТВ-контент, Apple Music и новостиApple планирует создать единую систему подписки, которая предложит клиентам доступ к оригинальным телешоу, Apple Music и цифровым журналам. Об этом сообщает издание The Information.

По слухам, компания работает сразу над несколькими тв-шоу в разных жанрах: от комедии до драмы. Правда, не уточнялось, как именно они будут распространяться.

Сейчас у Apple есть две программы — Планета приложений и Carpool Karaoke. Они доступны лишь подписчикам Apple Music, но такая система вряд ли будет работать и дальше.

По информации источников, купертиновцы планируют создать сразу несколько систем подписки.

Во-первых, отдельно на Apple Music, ТВ-шоу и новости. Последнее включает в себя и журналы из агрегатора Texture. Во-вторых, будет также и единая подписка на все три сервиса.

Причём в компании ещё до конца не решили, стоит ли создавать единую подписку и как именно она будет выглядеть. Но это один из вариантов.