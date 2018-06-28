Ещё
На Pornhub появились субтитры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Pornhub появились субтитры 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Команда PornHub, одного из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, объявила о важном нововведении. На сайте запущена новая категория видео со скрытыми субтитрами.
Раздел предназначен для глухих и слабослышащих пользователей. На начальном этапе он включает более тысячи самых популярных видеороликов в различных категориях.
Каждое видео сопровождается описательным текстом, призванным помочь тем, кто не способен услышать оригинальную звуковую дорожку, включая речь разных людей, изменения эмоций в голосе и просто звуки из окружения, соответствующие развитию сюжета.
Шаг с субтитрами был предпринят командой Pornhub в рамках благотворительной программы Pornhub Cares. Ранее в рамках Pornhub Cares ресурс был оптимизирован для слабовидящих, с возможностью увеличить текст, настроить цветовой контраст и клавиатурные сокращения.
Ferra.ru: последние новости
Apple ущемляет пользователей старых iOS и OS X Трудно намайнить и легко потерять. Способы воровства криптовалют и как не попасться на крючок В Instagram появился групповой видеочат
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты120
Оскорбивший россиянок журналист оправдался за «шлюх»80
Похороны Дементьева обернулись скандалом6
С Керимова сняли все обвинения64
Россияне рискуют остаться без пенсий44
Видео
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
00:33
Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
Шоу-бизнес
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
03:52
Названо место встречи Трампа и Путина
Политика Ближний Восток
03:09
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
Политика Армия
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:59
Почтенный волгоградец затмил интернет-звезду
Общество
03:16
Москвича избили батоном в магазине
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение