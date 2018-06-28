Россиянок затравили за поцелуи с иностранцами

В разгар чемпионата мира по футболу российские мужчины продолжают осуждать соотечественниц за интерес к иностранным болельщикам. В соцсети «ВКонтакте» появилась группа «Buceta Rosa», где пользователи выкладывают фото— и видеодоказательства «аморального» поведения девушек.

Некоторые снимки вполне безобидны. Девушки обнимают или целуют иностранцев, другие просто говорят о желании познакомиться с мужчинами из-за границы.

ridus.ru

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Есть и видео более откровенного характера. Героиня одного из роликов подходит в купальнике знакомиться к мексиканцу. В другом видео девушка поворачивается к иностранцам пятой точкой, и те пытаются попасть в цель пластиковым стаканчиком.

Каждый пост сопровождается возмущенными комментариями.

«Девки как ошалели. Прямо реально липнут к иностранцам. Прямо откровенно подходят знакомиться».

«Русские девушки на ЧМ-2018 — это позор всего мероприятия. Все переживали за безопасность, за организацию, за постройку стадионов, буткемпов и прочего, даже команда неожиданно резко заиграла. Но беда пришла от туда, откуда не ждали. От ш… И стыдно должно быть их хоть как-то защищать в обсуждениях».

«Русским бабам бойкот за предательство!»

Некоторые девушки соглашаются с комментаторами и признаются, что им стыдно за то, что они русские.

ridus.ru

Другие призывают не оскорблять всех россиянок поголовно.

«Мужское негодование понять можно — понаехали тут иностранцы, заполучили все внимание», — констатирует пользовательница.

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Между тем представители «ВКонтакте» уже вынесли предупреждение администраторам сообщества «Buceta Rosa». Создателей группы предупредили о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети. От администраторов потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев в группах, пишет газета «Ведомости»

Название сообщества — это отсылка к скандалу с бразильскими болельщиками. В начале чемпионата мира в Сети появилось видео, где после матча в Ростове-на-Дону бразильцы просят русских девушек повторять за ними на португальском непристойные выражения, в том числе «buceta rosa» («розовая киска»). Одним из «шутников» оказался бывший секретарь по туризму, культуре и спорту города Порту де Галиньяс Диего Жатоба (Diego Jatobá).