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Sony Crackle закрывается в Канаде
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Sony Crackle закрывается в Канаде 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Работающий по рекламной модели, видеосервис Sony Crackle в выходные объявил, что прекратит работу в Канаде.
Согласно заявлению на сайте сервиса, с 28 июня 2018 года, Sony Crackle больше не будет доступен в Канаде. На это обратил внимание блог I Miss Bionix.
Вот заявление, опубликованное Sony в канадском приложении Sony Crackle:
С 28 июня 2018 года Sony Crackle больше не будет доступен в Канаде. Спасибо всем, кто поддерживал и наслаждался нашей сетью. Оставайтесь на связи! Зарегистрируйтесь, чтобы получать интересные обновления от Sony Pictures.
Несколько недель назад Sony и Bell Media объявили о заключении соглашения о создании новой «цифровой площадки будущего поколения», которая будет включать в себя тысячи часов контента от Sony Pictures Television. Возможно, что эта сделка, анонсированная в начале июня 2018 года, частично стала причиной того, что Sony Crackle закрылся в Канаде.
Crackel появился в 2004 году, как Grouper, peer-to-peer медиасайт, который пытался конкурировать с YouTube. В 2006 году Sony Pictures приобрела Grouper и переименовала сервис в Crackle. В 2010 году Sony запустила Crackle в Канаде для расширения аудитории сервиса за пределами США. В прошлом году Sony объявила, что переименует Crackle на Sony Crackle, чтобы лучше связать сервис с материнской компанией.
ИСТОЧНИК: Cord Cutters News
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