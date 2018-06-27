Израильская маршрутка взламывает iPhone на расстоянии. Стоит $5 млн

Стоит $5 млнИзраильская компания WiSpear представила новое секретное оружие для взлома устройств, работающих под упарвлением iOS и Android. И это не просто очередной настольный гаджет, а полноценный минивен, буквально нафаршированный электроникой.

Стоимость автомобиля варьируется от $3,5 до $5 млн в зависимости от комплектации. Главная же фишка центра по взлому — возможность обходить защиту смартфонов на расстоянии до 500 метров.

SpearHead 360 оснащен 24 антеннами, сканирующими наличие устройств в зоне действия. После выбора жертвы начинается процедура взлома устройства по Wi-Fi. Всего предусмотрены четыре различных алгоритма обхода защиты.

Из доступных режимов есть и функция «массового заражения» устройств, подключившихся в Wi-Fi сети маршрутки SpearHead 360. Разработчики уверяют, что уязвимы практически все устройства, независимо от версии ОС. SpearHead 360 способен заразить Mac, Windows, Android и iOS.

Израильская маршрутка разработана специально для правоохранительных органов . На сегодняшний день разработчики заявили об успешном расширении дальности действия эффективного сигнала вплоть до 1 километра. Впрочем, готовое решение пока поставляется с дальностью действия в 500 метров.

После появления вот таких маршруток в очередной раз делаешь выводы. Пользоваться публичным Wi-Fi — плохая затея.