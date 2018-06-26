Россияне пожаловались на сбой в работе Tele2

Абоненты Tele2 сообщают о проблемах в работе оператора связи

Согласно данным ресурса, больше трети пользователей Tele2 (35%) испытывают проблемы с работой мобильного интернета. Еще 33% наблюдают сбои в работе мобильной связи, а также 30% жалуются на перебои в работе всех сервисов.

Калининграда, Казани, Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе Tele2 наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара Челябинска , Екатеринбурга, а также Нижнего Новгорода и Воронежа.

ТАСС пока не располагает комментарием оператора.