Сообщение в WhatsApp заставило людей избивать нищих

Фальшивое сообщение в WhatsApp заставило десятки людей избивать нищих

Толпа сельских жителей Индии из 50-60 человек жестоко избила нескольких невиновных людей после получения фальшивого сообщения в WhatsApp. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые жители центрального штата Мадхья-Прадеш получили послание на хинди. В нем говорилось, что по области ходят 500 человек, притворяющиеся нищими, которые убивают людей и забирают органы жертв. Авторы письма просили пользователей пересылать это сообщение друзьям и родственникам.

Местные полицейские вступили в группы WhatsApp, где злоумышленники отправляли фейковые новости. Стражи правопорядка быстро выяснили, что текст послания активно распространяют трое мужчин. Сейчас все они арестованы.