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Сообщение в WhatsApp заставило людей избивать нищих
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Фальшивое сообщение в WhatsApp заставило десятки людей избивать нищих 

Lenta.ru 26 июня 2018
Фото: Reuters
Толпа сельских жителей Индии из 50-60 человек жестоко избила нескольких невиновных людей после получения фальшивого сообщения в WhatsApp. Об этом сообщает Reuters.
Некоторые жители центрального штата Мадхья-Прадеш получили послание на хинди. В нем говорилось, что по области ходят 500 человек, притворяющиеся нищими, которые убивают людей и забирают органы жертв. Авторы письма просили пользователей пересылать это сообщение друзьям и родственникам.
Местные полицейские вступили в группы WhatsApp, где злоумышленники отправляли фейковые новости. Стражи правопорядка быстро выяснили, что текст послания активно распространяют трое мужчин. Сейчас все они арестованы.
Инцидент произошел через несколько недель после того, как в Индии линчевали 26-летнего строителя, которого подозревали в торговле детьми. До этого местные жители распространили через WhatsApp поддельную новость о работорговцах из Бангалора.
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