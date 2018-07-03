Вышло июльское обновление Android для решения проблем с безопасностью и Wi-Fi

Надеюсь, наши читатели не забывают о важности безопасности своих устройств. Компания Google об этом помнит всегда. Именно по этой причине она ежемесячно выпускает обновления безопасности для операционной системы Android. Однажды пообещав это, компания держит данное слово уже не один год. Июльское обновление безопасности Android уже можно скачать и установить.

В первую очередь обновление безопасности становится доступным для владельцев устройств Pixel и Nexus. Многие из них сегодня предпочитают использовать бета-версию Android P, но для подавляющего большинства пользователей рекомендуется остаться на Android 8.1 до официального выхода следующей версии ОС.

Обновление безопасности Android 8.1 исправляет 11 ошибок, найденных с момента выхода предыдущего обновления. Некоторые из них названы критическими уязвимостями. Они позволяют удаленно атаковать устройства, которые еще не получили июльское обновление. К счастью, у компании Google нет данных о том, что кто-либо смог воспользоваться этими уязвимостями.

В общей сложности июльское обновление принесло 26 фиксов для системы безопасности и одно исправление стабильности работы. Оно предназначено для смартфонов Pixel и Pixel 2, которые испытывали проблемы с качеством соединения Wi-Fi при использовании некоторые моделей маршрутизаторов.

Файлы прошивки и файлы OTA-обновлений уже сейчас можно скачать для следующих устройств компании Google:

Pixel 2 XL: прошивка, OTA-обновление;

Pixel 2: прошивка, OTA-обновление;

Pixel XL: прошивка, OTA-обновление;

Pixel: прошивка, OTA-обновление;

Pixel C: прошивка, OTA-обновление;

Nexus 6P: прошивка, OTA-обновление;

Nexus 5X: прошивка, OTA-обновление.

Через пару недель пользователи упомянутых выше устройств смогут получить обновление по беспроводной сети.