Дурова наградили премией в Казахстане

Союз журналистов Казахстана наградил Павла Дурова премией

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решением правления Союза журналистов Казахстана (СЖК) награжден премией за принципиальную позицию против цензуры, говорится в сообщении на сайте организации.

"За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации "Интернет-проект" награжден основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров", — отмечается в сообщении.

Кроме того, по итогам республиканского творческого конкурса лауреатами премии СЖК 2018 года стали 12 журналистов и один творческий коллектив.