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Дурова наградили премией в Казахстане
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Союз журналистов Казахстана наградил Павла Дурова премией 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решением правления Союза журналистов Казахстана (СЖК) награжден премией за принципиальную позицию против цензуры, говорится в сообщении на сайте организации.
"За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации "Интернет-проект" награжден основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров", — отмечается в сообщении.
Кроме того, по итогам республиканского творческого конкурса лауреатами премии СЖК 2018 года стали 12 журналистов и один творческий коллектив.
В 2014 году лауреатом премии СЖК в номинации "журналистское расследование" стал создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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