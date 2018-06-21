В Instagram появится новая функция

Instagram разрешит публиковать видео длиной в час

Instagram официально объявил о появлении функции загрузки видео длительностью до часа. Ролики будут включаться автоматически при пролистывании ленты, говорится в сообщении компании.

Пользователи смогут загружать видео через отдельное приложение IGTV, которое работает по принципу Boomerang. Ролик снимается или загружается вне Instagram, а публикуется в аккаунте пользователя в социальной сети.

IGTV будет похож на телевидение — вместо каналов в сервисе будут аккаунты, на которые могут подписываться пользователи. По данным TechCrunch, сервис ведет переговоры с YouTube о публикации роликов видеоблогеров и музыкантов на новой платформе.

Introducing IGTV, a new app for watching long-form, vertical video from your favorite Instagram creators. https://t.co/7aSMmmAsyB pic.twitter.com/Py8QI1rS23— Instagram (@instagram) 20 июня 2018 г.

Сейчас IGTV проходит проверку в App Store и Play Market и станет доступен для пользователей по всему миру в ближайшие недели.

«Вам не нужно будет ничего искать, чтобы начать смотреть видео тех, на кого вы уже подписаны, и других, которые будут подобраны на основании ваших интересов».

Впервые о планах Instagram запустить сервис видеороликов длинной до часа в начале июня сообщило издание The Wall Street Journal. Планируется, что нововведение коснется только вертикальных видео.

Ранее Instagram разрешил предпринимателям продавать товары с помощью Stories. Бизнес сможет добавлять на свои истории стикер с изображением сумки для покупок, при нажатии на который пользователю откроется дополнительная информация о продукте. Пользователи смогут купить товар в приложении.