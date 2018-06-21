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В Instagram появится новая функция
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Instagram разрешит публиковать видео длиной в час 

Inc. 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Instagram официально объявил о появлении функции загрузки видео длительностью до часа. Ролики будут включаться автоматически при пролистывании ленты, говорится в сообщении компании.
Пользователи смогут загружать видео через отдельное приложение IGTV, которое работает по принципу Boomerang. Ролик снимается или загружается вне Instagram, а публикуется в аккаунте пользователя в социальной сети.
IGTV будет похож на телевидение — вместо каналов в сервисе будут аккаунты, на которые могут подписываться пользователи. По данным TechCrunch, сервис ведет переговоры с YouTube о публикации роликов видеоблогеров и музыкантов на новой платформе.
Сейчас IGTV проходит проверку в App Store и Play Market и станет доступен для пользователей по всему миру в ближайшие недели.
«Вам не нужно будет ничего искать, чтобы начать смотреть видео тех, на кого вы уже подписаны, и других, которые будут подобраны на основании ваших интересов».
Впервые о планах Instagram запустить сервис видеороликов длинной до часа в начале июня сообщило издание The Wall Street Journal. Планируется, что нововведение коснется только вертикальных видео.
Ранее Instagram разрешил предпринимателям продавать товары с помощью Stories. Бизнес сможет добавлять на свои истории стикер с изображением сумки для покупок, при нажатии на который пользователю откроется дополнительная информация о продукте. Пользователи смогут купить товар в приложении.
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