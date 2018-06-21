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Visa и MasterCard тестируют карты со сканеры отпечатков пальцев
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Visa и MasterCard тестируют карты со сканеры отпечатков пальцев 

Ferra.ru 25 минут назад
Фото: Chip.ru
Международные платежные системы Mastercard и Visa могут добавить сканер отпечатков пальцев на свои банковские карты. Компании уже начали тестировать такую технологию. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
По мнению разработчиков, биометрическая идентификация с отпечатками пальцев должна значительно повысить безопасность платежей и снизить риски мошенничества в магазинах при оплате кредитками. Кроме того, у такой карточки не потребуется вводить PIN-код, пользователю придётся только приложить палец к карте.
Среди минусов технологии — дороговизна. Отмечается, что американские банки потратили более миллиарда долларов за несколько лет для перевыпуска карт с чипами, а перевыпуск карточек со сканерами встанет ещё дороже. Тем не менее, интерес на такие карты существует, особенно для корпоративного использования и богатых пользователей, часто путешествующих за рубежом.
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