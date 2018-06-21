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Космонавт Артемьев снял на видео пролетающий мимо МКС спутник
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Космонавт Артемьев снял на видео пролетающий мимо МКС спутник 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За несколько часов десятки тысяч пользователей посмотрели уникальные кадры.
Космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Instagram видео из иллюминатора Международной космической станции, на котором видно, как мимо МКС пролетает спутник.
«Заснял, как спутник пролетает мимо нашего космического дома», — написал Артемьев.
За несколько часов кадры просмотрели десятки тысяч пользователей. Многие пользователи даже в шутку отметили, что спутник похож на «телевизор» или «чемодан».
«Просто круто, просто не реально, просто здорово, просто побольше неземного», — написали комментаторы под записью.
Ранее фотографии всех 12 российских стадионов, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу — 2018, сделали космонавты с борта Международной космической станции.
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