Космонавт Артемьев снял на видео пролетающий мимо МКС спутник

За несколько часов десятки тысяч пользователей посмотрели уникальные кадры.

Космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Instagram видео из иллюминатора Международной космической станции, на котором видно, как мимо МКС пролетает спутник.

«Заснял, как спутник пролетает мимо нашего космического дома», — написал Артемьев.

За несколько часов кадры просмотрели десятки тысяч пользователей. Многие пользователи даже в шутку отметили, что спутник похож на «телевизор» или «чемодан».

«Просто круто, просто не реально, просто здорово, просто побольше неземного», — написали комментаторы под записью.

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