Новый браузер даст заработать на просмотре рекламы

Создатели браузера Brave начали тестировать технологию, позволяющую пользователям зарабатывать на просмотре онлайн-рекламы. В тестовую версию программы, запланированную к релизу на конец месяца, включат около 250 объявлений, за взаимодействие с которыми пользователи будут получать вознаграждение в виде Basic Attention Token (BAT) — токенов на базе платформы Ethereum.

Brave начнет блокировать обычную интернет-рекламу, заменяя её на собственную. Баннеры будут показываться с учетом интересов и истории просмотров пользователя, но за пределы браузера эта информация не выйдет.

На следующем этапе рекламодатели смогут расплачиваться BAT за показ их объявлений владельцам сайтов, а те — делиться частью заработка с пользователями. Ожидается, что BAT можно будет обменять на реальные деньги или использовать токены для оплаты подписок и онлайн-покупок. Разработку Brave возглавляет Брендан Айк — бывший глава Mozilla (выпускающей Firefox) и создатель языка JavaScript. Проект был анонсирован в 2006 году. В состав браузера уже включены инструменты, "режущие" раздражающую интернет-рекламу и обеспечивающие приватность, — устанавливать расширения не нужно.

За счет этого сайты грузятся быстрее. Как говорят в Brave, их браузер "загружает сайты в 2–8 раз быстрее, чем Chrome и Safari на мобильных устройствах, и почти в 2 раза быстрее, чем Chrome на настольных компьютерах".