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Антивирусы и облачные сервисы портят сохранения Dark Souls Remastered
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Антивирусы и облачные сервисы портят сохранения Dark Souls Remastered 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Пользователи РС столкнулись с неожиданной проблемой в Dark Souls Remastered.
Защитник Windows (и некоторые другие популярные антивирусы) начали считать файлы сохранения обновлённой Dark Souls заражёнными. Поэтому программы либо блокируют доступ к ним, либо пытаются «вылечить», тем самым испортив файлы. Впервые о проблеме сообщили 16 дней назад — 4 июня.
Вчера комьюнити-менеджер Bandai Namco под ником Izmar подтвердил проблему в Steam, посоветовав ограничить доступ антивирусов и других программ вроде облачных сервисов Google и Amazon к файлам ремастера Dark Souls. Пока не известно, планируют ли разработчики решать неожиданные проблемы грядущими обновлениями для проекта.
Dark Souls Remastered вышла 25 май на PS4, Xbox One и РС. До конца лета релиз ожидается и на Nintendo Switch.
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