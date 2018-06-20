Антивирусы и облачные сервисы портят сохранения Dark Souls Remastered

Пользователи РС столкнулись с неожиданной проблемой в Dark Souls Remastered.

Защитник Windows (и некоторые другие популярные антивирусы) начали считать файлы сохранения обновлённой Dark Souls заражёнными. Поэтому программы либо блокируют доступ к ним, либо пытаются «вылечить», тем самым испортив файлы. Впервые о проблеме сообщили 16 дней назад — 4 июня.

Вчера комьюнити-менеджер Bandai Namco под ником Izmar подтвердил проблему в Steam, посоветовав ограничить доступ антивирусов и других программ вроде облачных сервисов Google Amazon к файлам ремастера Dark Souls. Пока не известно, планируют ли разработчики решать неожиданные проблемы грядущими обновлениями для проекта.

Dark Souls Remastered вышла 25 май на PS4, Xbox One и РС. До конца лета релиз ожидается и на Nintendo Switch.