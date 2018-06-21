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В России стартовали продажи Nissan Qashqai и X-Trail c мультимедийной системой Яндекс. Авто
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В России стартовали продажи Nissan Qashqai и X-Trail c мультимедийной системой Яндекс. Авто 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Платформу получили автомобили, которые выпускают на заводе Nissan в Санкт-Петербурге — кроссовер X-Trail в комплектациях SE и LE с моторами 2,0 и 2,5 литра, а также Qashqai в комплектации SE и QE с двухлитровым мотором. На систему распространяется полноценная гарантия и техническая поддержка от компании Nissan.
На большом 8-дюймовом сенсорном экране будут отображаться все необходимые водителю и пассажирам сервисы, например, Яндекс. Навигатор, Яндекс. Музыка или поиска. В основе системы — четырёхъядерный процессор. Оперативной памяти — 2 Гб. Есть возможность закачивать офлайн-карты на SD-носитель. Модуль 4G обеспечит регулярное обновление всех приложений. Голосовой помощник позволяет управлять всеми встроенными в Яндекс. Авто сервисами.
«Компания Nissan высоко оценивает партнерство с Яндекс, которое открывает для нас новые возможности приблизить цифровое будущее России и предложить покупателю не просто первоклассное средство передвижения, но настоящего представителя мира высоких технологий. Платформа Яндекс. Авто в России и включает в себя максимальный набор необходимых водителю сервисов, ориентированных именно для использования за рулем, — заявил Андрей Акифьев, глава Nissan в России. — Более того, наше сотрудничество позволит еще больше повысить степень локализации автомобилей, интегрировав в них 100% российский продукт».
Стоит отметить, что обновлённые кроссоверы Nissan, которые начнут выпускать в Санкт-Петербурге осенью 2018 года, также будут оснащаться системой Яндекс. Авто. При этим пользователи смогут перенести все свои сохраненные настройки, маршруты и прочее из своего гаджета в новый автомобиль.
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