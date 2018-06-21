Американские спутники подверглись мощнейшей кибератаке

Эксперты по кибербезопасности одной из американских компаний опасаются, что хакеры могут получить нанести значительный ущерб мировой инфраструктуре.

Эксперты по кибербезопасности компании Symantec зафиксировали масштабную кибератаку со стороны якобы китайских хакеров, направленную на оборонные, космические и телекоммуникационные комплексы США

В частности, специалисты подчеркнули, что такая атака велась с целью национального шпионажа, причем она якобы поддерживается на государственном уровне китайскими властями, сообщает агентство Reuters

Согласно сообщению, хакеры могут быть заинтересованы в том, чтобы перехватить гражданский и военный трафик. По данным компании Symantec, злоумышленники после получения доступа к зараженному компьютеру могут нанести значительный ущерб мировой инфраструктуре.

«Нарушение работы спутников может привести к проблемам в функционировании гражданских и военных объектов», — говорится в сообщении.

По словам технического директора корпорации Викрама Такура, последствия таких кибератак могут коснуться всех людей. Дело в том, отметил он, что спутники важны для исправной работы гаджетов. В частности, речь идет об определении геолокации.

Ранее хакерам удалось взломать компьютерные сети компании-подрядчика Военно-морских сил США, в результате чего им удалось выкрасть значительный объем данных. В частности, речь идет об информации о перспективных вооружениях.