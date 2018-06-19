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ЧМ вызвал ажиотажный спрос на сервисы знакомств
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ЧМ вызвал ажиотажный спрос на сервисы знакомств 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Секрет Фирмы
Трафик мобильного сервиса знакомств Tinder во время чемпионата мира по футболу вырос в 11 раз, подсчитал оператор МТС. Речь идет не об иностранных гостях ЧМ, а о давних абонентах, уточняет оператор.
Рост трафика Tinder в 3,5 раза среди пользователей, оказывавшихся вблизи стадионов или в фан-зонах чемпионата в российских городах, отметил также мобильный оператор Tele2.
По данным «Мегафона», на Tinder пришелся 1% общего интернет-трафика абонентов, находящихся в «Лужниках» во время матча-открытия ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии.
Как пишет издание «Ведомости», резкий рост интереса к Tinder наблюдался во время Олимпиады в Пхенчхане. Тогда количество пользователей сервиса выросло на 348%, количество совпадений, позволяющих начать диалог, — на 644%, количество просмотренных партнеров — на 571%.
Основная функция сервиса — поиск пользователей, находящихся поблизости. Если пользователи взаимно отмечают фотографии друг друга как понравившиеся, приложение позволяет им начать диалог.
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