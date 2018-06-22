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Популярные каналы на YouTube станут платными
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Популярные каналы на YouTube станут платными, пишут СМИ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Видеохостинг YouTube намерен ввести плату за подписку на популярные каналы, пишет The Verge.
Отмечается, что изменения затронут видеоблогеров, имеющих более 100 тысяч подписчиков. Вместо "подписок" они смогут создать фан-клуб, членство в котором будет доступно пользователю за 4,99 доллара в месяц. За эту стоимость он получит расширенные возможности, такие как доступ к дополнительному контенту, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору эмоджи.
Кроме того, владельцы каналов смогут создавать "полки" с товарами, связанными с темой их блога, непосредственно под записями. Предполагается, что таким образом видеоблогеры смогут получать доход по той же схеме, что и владельцы топ-аккаунтов в Instagram.
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