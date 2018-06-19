Признание в любви и прыгающие окна: топ-6 странных вирусов

Каждый пользователь так или иначе сталкивался с вредоносным программным обеспечением: одни открывали подозрительные письма на электронной почте, другие посещали сомнительные сайты, третьи скачивали опасные файлы. Хакеры используют трояны, сетевых червей и кейлоггеры (программы-шпионы), чтобы получить доступ к вашему компьютеру и вашей личной информации, а иногда и просто чтобы нарушить его работу или удалить все данные.

Тем не менее в истории компьютерных вирусов нашлось место и весьма странным, раздражающим, а порой и глупым вредоносам, о которых вам и расскажет News.ru.

Bounce Joke

Название этого вируса говорит само за себя — когда он запущен, любое активное окно, которое выбрал пользователь, начинает «подпрыгивать». Работать на таком устройстве совершенно невозможно, а пока вы попытаетесь перезапустить компьютер, то не раз испытаете чувство тошноты.

Techno

Virus.DOS.Techno.1123 — вирус с музыкальным сопровождением. При его активации воспроизведётся специально записанная композиция, которая длится больше 1,5 минут. В это же время экран начнёт медленно заполнятся словом «Techno», так как будто его печатает непосредственно человек.

Если пользователь попытается набрать что-то на клавиатуре, то вместо надоедливого слова он увидит фразу «Не прикасайтесь к клавиатуре». Финальным аккордом станет появление огромного «Techno» в центре экрана. После этого вирус вернёт вас в DOS.

MacMag

Прекрасный пример того, как вредоносное программное обеспечение, направленное в мирное русло, может выйти из-под контроля. Ричард Брэндоу, который в конце 80-х работал редактором и издателем журнала MacMag, в один прекрасный день решил заразить компьютеры Macintosh вирусом, получившему то же название, что и журнал. По задумке Брэндоу, 2 марта 1988 года на всех заражённых компьютерах должно было появиться следующее сообщение:

«РИЧАРД БРЭНДОУ, издатель MacMag, и весь штат журнала хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать СООБЩЕНИЕ О ВСЕОБЩЕМ МИРЕ всем пользователям Macintosh по всему миру».

После этого вирус должен был самоудалиться. Однако баг в нём привёл к тому, что зараженные компьютеры Mac II подверглись системным сбоям до намеченной даты. Кроме того, у незначительной части пользователей вместе с вредоносным ПО также удалялись и некоторые файлы, не относящиеся к нему.

Ещё одним неприятным инцидентом стало заражение MacMag программного обеспечения FreeHand, в результате чего его создателю, компании Aldus, пришлось отозвать тысячи копий.

Разработку вируса MacMag также приписывает себе Дрю Дэвидсон. Однако неизвестно, работал ли он вместе с Брэндоу, либо создал его самостоятельно.

Skulls

Троян Skulls («Черепа») поражал мобильные устройства под управлением операционной системы Symbian. Вредоносное ПО, которое распространялось по Bluetooth, замаскировали под менеджер тем. Запустив его, пользователь позже обнаруживал, что не может запустить системные приложения, а их иконки заменялись, как вы уже, наверное, догадались, на изображение черепа.

Стоит отметить, что Skulls не поражал программы от сторонних разработчиков, и юзеры могли избавиться от него с помощью альтернативных менеджеров файлов. Но были и те, у кого такие приложения отсутствовали на телефоне. В этом случае им приходилось возвращаться к заводским настройкам и терять все данные.

ILoveYou

ILoveYou — это один из самых известных вирусов начала 2000-х. Этот почтовый червь успешно заразил более 45 миллионов компьютеров, нанёс ущерб в 8,5-10 миллиардов долларов, вследствие чего его занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самый разрушительный компьютерный вирус в мире.

Заражение началось в ночь с 4 на 5 мая 2000 года, когда создатель ILoveYou Онел де Гузман разослал его на почтовые адреса Microsoft Outlook. Пользователи получали письмо с темой «ILOVEYOU», в котором находилось вложение «LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs». При этом жертвы вместо расширения.vbs видели до боли знакомый.txt, после чего открывали его, не переживая о безопасности компьютера.

Вирус сразу же получал доступ к системе и системному реестру, поэтому при перезапуске системы он автоматически активировался вновь. Дальше он уничтожал или изменял файлы JPG, JPEG, VBS, VBE, JS, JSE, CSS, WSH, SCT, DOC, HTA, MP2 и MP 3 (хотя по сути звуковые файлы скрывались, а не перезаписывались) на собственные копии, добавлял дополнительные файлы с вышеупомянутым VBS и делал систему незагружаемой. Стоит отметить, что после запуска червь рассылал себя по всем адресам адресной книги пользователя.

Happy99

Ещё один червь в нашем топе был создан французским кодером Spanska. Сам автор описывает творение как «симпатичного автостопщика, который использует для путешествий ваше интернет-соединение и благодарит вас за поездку небольшой анимацией».

Основная цель Happy99 — это не заражение файлов, а самокопирование, по завершении которого он отправляет себя через электронную почту в виде вложения. Впервые червь обнаружили в январе 1999 года. Когда пользователь активировал его, вирус получал контроль и открывал на рабочем столе анимацию фейерверка в честь празднования Нового года, чтобы тем самым скрыть замысел. В это время Happy99 устанавливал себя в систему и автоматически привязывался ко всем последующим сообщениям почты, преобразовав свой код во вложение. Червь также изменял ключ реестра, чтобы автоматически запускаться при перезагрузке компьютера.