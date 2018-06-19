Неудачная шутка о детях обернулась травлей

Пошутившая о детях в соцсетях мать нарвалась на угрозы смерти

Мать двоих детей Лейла Денсам (Layla Densham) из английского графства Девоншир рассердила пользователей Facebook неудачной шуткой о своих детях. По признанию Денсам, после поста, в котором она шутливо рассказывала, как плакал сын, когда уходил его отец, ей начали поступать угрозы расправой. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Только что отец моего сына плакал возле моего дома, умоляя меня позволить ему увидеть сына. Что ж, я вывела на балкон дочь и заставила ее сказать "Приветики, пап, лол". И вы должны были видеть расстройство моего сына, когда его отец уходил в слезах. Я и моя дочь просто сидели в гостиной, смеясь, видя, как плачут мой сын и его отец», — написала Денсам в группе, где публикуются ироничные записи.

Лейла сопроводила текст радостным смайлом, означающим, что она смеется до слез. Женщина надеялась, что запись не распространится дальше аккаунта, пока один из пользователей не сделал репост. В результате на ее странице появилась тысяча комментариев с критикой в адрес матери, жестоко поступившей с детьми.

После сотен гневных сообщений женщина объяснила, что запись была шуточной. Она выдумала ее, чтобы потроллить одиноких мам, публикующих в Facebook упаднические посты.

«Я сочинила этот пост, потому что продолжаю видеть сообщения убивающихся одиноких мам в Facebook. Люди публикуют все что угодно на странице, но никого из них не воспринимают всерьез, это все шутка, и люди могут видеть, что это стебная страница», — объяснила англичанка.

Денсам удалила пост после того, как ей начали поступать угрозы. Девушка отметила, что запись вообще не предназначалась для посторонней публики, которая не могла быть в курсе, что написанное — ирония.