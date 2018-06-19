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Стало известно, когда остановится работа Интернета
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Стало известно, когда остановится работа Интернета 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: pixabay
Эксперты считают, что огромные мощности, требуемые для проведения операций, связанных с блокчейном, приведут к глобальному ухудшению Сети.
Постоянный рост объемов информации в рамках розничных блокчейн-транзакций может остановить работу глобальной сети. Об этом заявили в своем докладе специалисты Банка международных расчетов.
Эксперты выразили мнение, что программное обеспечение блокчейн-платформ и транзакций требует огромных мощностей. В случае, если количество подобных платежей продолжит увеличиваться, потерпит крах вся технологическая инфраструктура. Как говорится в докладе, объемы такой информации могут привести к «остановке интернета».
Также сотрудники Банка международных расчетов отметили, что нестабильность, распространение мошенничества и взломов в технологической среде также способствуют ухудшению работы Сети.
Напомним, ранее эксперты опровергли миф о неуязвимости криптовалют. По их мнению, технология распределенного реестра не может пострадать от несанкционированного доступа злоумышленников, однако в некоторых случаях ее возможно взломать, причем данная операция будет не сложнее взлома любого другого софта.
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