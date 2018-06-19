Стало известно, когда остановится работа Интернета

Эксперты считают, что огромные мощности, требуемые для проведения операций, связанных с блокчейном, приведут к глобальному ухудшению Сети.

Постоянный рост объемов информации в рамках розничных блокчейн-транзакций может остановить работу глобальной сети. Об этом заявили в своем докладе специалисты Банка международных расчетов.

Эксперты выразили мнение, что программное обеспечение блокчейн-платформ и транзакций требует огромных мощностей. В случае, если количество подобных платежей продолжит увеличиваться, потерпит крах вся технологическая инфраструктура. Как говорится в докладе, объемы такой информации могут привести к «остановке интернета».

Также сотрудники Банка международных расчетов отметили, что нестабильность, распространение мошенничества и взломов в технологической среде также способствуют ухудшению работы Сети.

Напомним, ранее эксперты опровергли миф о неуязвимости криптовалют. По их мнению, технология распределенного реестра не может пострадать от несанкционированного доступа злоумышленников, однако в некоторых случаях ее возможно взломать, причем данная операция будет не сложнее взлома любого другого софта.