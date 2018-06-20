Uber застраховал все поездки в России

"ВТБ Страхование" и Согласно программе, максимальная компенсация составляет 2 миллиона рублей. На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. Среди партнеров программы Allianz "Ингосстрах" . Служба поддержки Uber будет первой точкой контакта для пассажиров и водителей в случае ДТП, указали в пресс-службе компании.

"Программа страхования не приведет к увеличению цен для пользователей или комиссии для водителей — все платежи партнерам-страховщикам Uber будет компенсировать за свой счёт", — заверил представитель сервиса.

Ранее в декабре прошлого года аналогичную программу страхования запустил «Яндекс. Такси».

Армении, Белоруссии, Грузии и В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане Казахстане . В новой компании около 59,3% принадлежит «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.

Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс. Такси», и Uber — по-прежнему доступны пользователям.