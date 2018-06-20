Ещё
Uber застраховал все поездки в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Uber застраховал все поездки в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Uber запустил программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех городах России, где работает сервис, говорится в сообщении компании.
Согласно программе, максимальная компенсация составляет 2 миллиона рублей. На эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. Среди партнеров программы Allianz, "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах". Служба поддержки Uber будет первой точкой контакта для пассажиров и водителей в случае ДТП, указали в пресс-службе компании.
"Программа страхования не приведет к увеличению цен для пользователей или комиссии для водителей — все платежи партнерам-страховщикам Uber будет компенсировать за свой счёт", — заверил представитель сервиса.
Ранее в декабре прошлого года аналогичную программу страхования запустил «Яндекс. Такси».
В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой компании около 59,3% принадлежит «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.
Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс. Такси», и Uber — по-прежнему доступны пользователям.
Последние новости
Болельщики "в плену" – Россия обманула их ожидания Набиуллина ответила на вопрос о продаже почти половины госдолга США Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США вышли из «лицемерного» Совета ООН36
Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю45
Durex ответит за ложь о заразных россиянах4
Россия ответила на «отказ от Крыма»374
Россиянин меняет кота на квартиру17
Видео
00:55
США вышли из «лицемерного» Совета ООН
В мире США
01:03
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
03:25
Умер Евгений Вахтангов
Происшествия Общество
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
00:55
США выходят из совета ООН
США В мире
02:45
Россия хочет нарастить интеграцию с Белоруссией
СНГ Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика Личный счет
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение