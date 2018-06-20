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Uber застраховал водителей и пассажиров
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Uber застраховал водителей и пассажиров 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Международная компания Uber, специализирующаяся на таксомоторных перевозках, запустила программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех городах России, где работает сервис.
Как отмечается в сообщении компании, максимальное возмещение составляет 2 миллиона рублей. Именно на эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. В компании уверяют, что страхование не приведет к увеличению цен на поездки.
Ранее аналогичную программу страхования запустил сервис «Яндекс. Такси».
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