Uber застраховал водителей и пассажиров

Международная компания Uber , специализирующаяся на таксомоторных перевозках, запустила программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех городах России , где работает сервис.

Как отмечается в сообщении компании, максимальное возмещение составляет 2 миллиона рублей. Именно на эту сумму застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. В компании уверяют, что страхование не приведет к увеличению цен на поездки.

Ранее аналогичную программу страхования запустил сервис «Яндекс. Такси».