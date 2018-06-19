Цифра дня: Сколько человек платят за музыку в Boom, ВКонтакте и Одноклассниках?

Цифра дня:

1 200 000 человек платят за музыку в Boom, ВКонтакте и Одноклассниках.

Музыкальный сервис Boom впервые отчитался о количестве пользователей. В июне 2018 года количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах ВКонтакте, Одноклассники и мобильном приложении Boom превысило 1,5 миллиона. Из них около 1,2 млн пользуются платной подпиской и 303 тысячи человек активировали пробную подписку.

Музыка в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники доступна без подключения платного тарифа. Подписка включает в себя дополнительные возможности: фоновое прослушивание без ограничений на мобильных устройствах, отключение рекламы, а также сохранение треков для прослушивания без интернета в приложении Boom.