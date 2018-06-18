«Донстрой» стал работать с новым сервисом, упрощающим получение ипотеки

МОСКВА , 18 июн — РИА Недвижимость. Компания «Донстрой» начала работать с сервисом «Цифровая ипотека», позволяющим упростить процесс получения одобрения по ипотечному кредиту, говорится в сообщении компании.

"Данный сервис работает по принципу «одного окна»: заполнив одну универсальную анкету, клиенты могут подать заявку на кредит одновременно в несколько банков прямо в офисе продаж компании", — отмечается в нем.

На сегодняшний день сервис работает с 23 ипотечными банками России . Использование сервиса способно в среднем на 15% повысить количество одобрений по ипотеке, добавляется в материалах.

В 2018 году доля ипотечных сделок в общем объеме продаж «Донстроя» выросла до 46%, говорится в них. «Донстрой» — девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.