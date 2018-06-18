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«Донстрой» стал работать с новым сервисом, упрощающим получение ипотеки
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«Донстрой» стал работать с новым сервисом, упрощающим получение ипотеки 

РИА Недвижимость 13 часов назад
МОСКВА, 18 июн — РИА Недвижимость. Компания «Донстрой» начала работать с сервисом «Цифровая ипотека», позволяющим упростить процесс получения одобрения по ипотечному кредиту, говорится в сообщении компании.
"Данный сервис работает по принципу «одного окна»: заполнив одну универсальную анкету, клиенты могут подать заявку на кредит одновременно в несколько банков прямо в офисе продаж компании", — отмечается в нем.
На сегодняшний день сервис работает с 23 ипотечными банками России. Использование сервиса способно в среднем на 15% повысить количество одобрений по ипотеке, добавляется в материалах.
В 2018 году доля ипотечных сделок в общем объеме продаж «Донстроя» выросла до 46%, говорится в них. «Донстрой» — девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
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