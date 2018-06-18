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Google инвестирует $550 млн в китайского конкурента AliExpress
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Google инвестирует $550 млн в китайского конкурента AliExpress 

Ведомости 15 часов назад
Google решила инвестировать в $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com, второго по величине игрока в стране после Alibaba (владеет AliExpress). Об этом сообщает агентство Reuters.
Агентство отмечает, что стратегическое партнерство между американской и китайской компаниями предусматривает развитие проектов розничной торговли в Юго-Восточной Азии, США и Европе. Таким образом, технологический гигант решил выйти на рынок электронной торговли Китая.
По данным агентства, Google покупает 27,1 млн акций класса «А» по $20,29, что соответствует $40,58 за каждую американскую депозитарную расписку. По результатам торгов 15 июня в Нью-Йорке американские депозитарные расписки JD стоили $43,59, прибавив 24% в этом месяце.
Американская корпорация отмечает, что инвестиции помогут ей, в том числе продвигать товары JD.com в торговом сервисе Google. Поддержка компании, в свою очередь, поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая.
Reuters уточняет, что среди инвесторов JD.com — китайская технологическая компания Tencent Holdings Ltd. Компания занимается поддержкой социальных сетей QQ и WeChat, а также конкурирует с Alibaba.
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