Facebook научился «открывать» глаза на снимках пользователей

Специалисты соцсети Facebook разработали алгоритм, который позволяет пользователям пририсовывать глаза на неудачных фотографиях.

Сервис работает на основе так называемой генеративно-состязательной сети (Generative adversarial network), которая умеет распознавать лица благодаря обширной базе данных, пишет издание The Sun.

По словам разработчиков, с помощью этого сервиса можно «открыть» закрытые, либо прищуренные глаза, причем сервис обрабатывает снимки настолько аккуратно, что пользователи в большинстве случаев не в состоянии отличить реальный снимок от «подделки».

Facebook уже давно использует генеративно-состязательные сети, в частности, благодрая им можно идентифицировать и отмечать людей на снимках.

Пока сервис по «открыванию» глаз еще недоступен пользователям, поскольку ведется его доработка, сообщает издание.