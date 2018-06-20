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Facebook научился «открывать» глаза на снимках пользователей
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Facebook научился «открывать» глаза на снимках пользователей 

ТАСС 20 июня 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Специалисты соцсети Facebook разработали алгоритм, который позволяет пользователям пририсовывать глаза на неудачных фотографиях.
Сервис работает на основе так называемой генеративно-состязательной сети (Generative adversarial network), которая умеет распознавать лица благодаря обширной базе данных, пишет издание The Sun.
По словам разработчиков, с помощью этого сервиса можно «открыть» закрытые, либо прищуренные глаза, причем сервис обрабатывает снимки настолько аккуратно, что пользователи в большинстве случаев не в состоянии отличить реальный снимок от «подделки».
Facebook уже давно использует генеративно-состязательные сети, в частности, благодрая им можно идентифицировать и отмечать людей на снимках.
Пока сервис по «открыванию» глаз еще недоступен пользователям, поскольку ведется его доработка, сообщает издание.
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