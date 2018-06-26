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Вышла первая публичная бета iOS 12
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Вышла первая публичная бета iOS 12 

iPhones.ru 35 минут назад
Фото: iPhones.ru
Вышла первая публичная бета iOS 12В течение трех недель Apple активно тестировала бета-версию iOS 12 на разработчиков, успев представить сразу две версии системы. Наконец, стала доступна и тестовая прошивка для всех желающих.
Для возможности установить прошивку необходимо зарегистрироваться в тестовой программе Apple, авторизовавшись с помощью Apple ID на официальном сайте компании.
Затем загрузить на iOS-девайс предложенный профиль и установить его.
После окончания установки в настройках системы в разделе Обновления появится первая тестовая версия iOS 12.
Обратите внимание, что система пока весьма нестабильна. Устанавливать ее на основной девайс не рекомендуется, но если не терпится опробовать новые фишки iOS 12, попробовать можно. Откатиться на стабильную iOS 11 всегда возможно.
Перед установкой не забудьте выполнить резервное копирование всех данных.
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