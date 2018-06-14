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Тим Кук заставляет сотрудников Apple работать стоя
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Тим Кук заставляет сотрудников Apple работать стоя 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: iguides.ru
Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) раскрыл в недавнем интервью новые подробности о рабочей обстановке в новой штаб-квартире Apple Park.
По словам Тим Кука, все сотрудники компании, 100%, получили специальные столы для работы стоя. Отстаивая опасность длительного сидения, Кук процитировал слова некоего врача, заявившего, что «сидячий образ жизни — это новый рак». Как отметил Кук, если вы стоите некоторое время, а затем садитесь, и так далее, это намного полезнее для вашего образа жизни.
Впрочем, столы можно переключать из «стоячего» положения в обычный «сидячий» с помощью специального пульта. Такие «стоячие» столы только одна из особенностей новой штаб-квартиры Apple, на которую было потрачено более 5 миллиардов долларов.
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